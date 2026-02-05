Банк Латвии: Китай наводняет Европу дешевыми товарами из-за американских тарифов

Однако Китай, предлагая очень привлекательные цены, сумел удержать общие темпы роста экспорта, увеличив поставки на другие рынки, в том числе в ЕС, где рост составил более 10%. Такая ценовая политика Китая - плохая новость для европейских производителей. "Китай ведет экспансию, особенно в странах Азии, а также в Европе, а в США экспорт Китая уменьшатся из-за тарифов. И это только начало, потому что экономика Китая и внутренний спрос больше не растут так быстро, как раньше. Это означает, что внутренний рынок уже не способен абсорбировать производственные мощности и выпущенную продукцию в такой же мере, как раньше. Поэтому стремление Китая экспортировать будет еще сильнее, а он уже и так является крупным экспортером в мировом масштабе.