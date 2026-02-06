Выплаты за врачебные ошибки в Латвии достигли 3 млн евро

Разъясняя, как работает ФРЛ, представитель Инспекции здравоохранения Даце Тарасова на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам рассказала, что после того как человек, которому в процессе лечения был причинен вред, подает требование в инспекцию, проводится экспертиза и дается заключение, после чего принимается решение. Если оно благоприятно для подавшего жалобу, Национальная служба здравоохранения выплачивает деньги из ФРЛ. Если пациент не согласен с заключением или присужденной суммой, он может обратиться в Министерство здравоохранения, которое обжалует решение в суде.