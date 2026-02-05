Пятница будет облачной и относительно теплой

И ночью, и днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, больше осадков будет в Латгале, где толщина снежного покрова увеличится на 2-5 сантиметров. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью не понизится, а днем составит -3...-8 градусов.