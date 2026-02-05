"Был сильный хлопок - дом задрожал!" Появилась версия, что могло вызвать взрыв в магазине в Пастенде

Как сообщает программа «Degpunktā», произошедший взрыв серьезно потряс повседневную жизнь местных жителей. «Был сильный хлопок — дом задрожал. Я не поняла, что произошло, услышала сирены», — рассказала программе проживающая неподалеку Даце. И местные жители, и полиция связывают происшествие с проблемами электроснабжения. Один из жителей указал, что в поселке в тот день было запланированное отключение электричества. В свою очередь, очевидец Даце заметила, что возле магазина работал генератор.