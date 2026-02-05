"Был сильный хлопок - дом задрожал!" Появилась версия, что могло вызвать взрыв в магазине в Пастенде
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту взрыва в продуктовом магазине Mini Citro в селе Пастенде Талсинского края, в результате которого пострадали две сотрудницы.
Первоначальное расследование указывает, что происшествие, скорее всего, было вызвано взрывом отопительного котла, чему способствовали перебои с электроснабжением.
Как сообщает программа «Degpunktā», произошедший взрыв серьезно потряс повседневную жизнь местных жителей. «Был сильный хлопок — дом задрожал. Я не поняла, что произошло, услышала сирены», — рассказала программе проживающая неподалеку Даце. И местные жители, и полиция связывают происшествие с проблемами электроснабжения. Один из жителей указал, что в поселке в тот день было запланированное отключение электричества. В свою очередь, очевидец Даце заметила, что возле магазина работал генератор.
Начальник Северокурземского участка Курземского регионального управления Госполиции Ансис Зандерс подтвердил программе: «По первоначальной информации есть основания полагать, что взорвался отопительный котел. Поступила информация, что в данном здании, возможно, было нарушено электроснабжение».
Уголовный процесс начат по 13-й главе Уголовного закона — за преступные деяния против здоровья человека. Обе пострадавшие сотрудницы с легкими травмами доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В результате взрыва здание частично обрушилось, а в районе крыши возник небольшой пожар. Решение о том, возможно ли восстановить здание, примет строительное управление Талсинского края. Торговая сеть Citro воздерживается от более подробных комментариев. Тем временем местные жители остались без единственного магазина в Пастенде. Ближайшая альтернатива находится в Талси, примерно в пяти километрах.