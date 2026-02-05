Рижан призвали жертвовать одежду в приюты - чистую, теплую и в хорошем состоянии

Жителей приглашают жертвовать теплую мужскую одежду — брюки, верхнюю одежду, обувь, вязаные носки, перчатки, шапки и свитеры. Также очень полезны теплые одеяла. Они особенно нужны мобильной бригаде Рижского приюта, которая раздает одеяла людям, отказывающимся ночевать в приютах и выбирающим оставаться в садовых домиках или подобных местах. Просят приносить чистую, не поврежденную и в хорошем состоянии одежду — такую, которую мы сами больше не используем, но которая по-прежнему полностью пригодна для носки. Такие пожертвования дают практическую и немедленную помощь людям, которым сейчас не хватает теплой одежды в зимний сезон.