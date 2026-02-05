Рижан призвали жертвовать одежду в приюты - чистую, теплую и в хорошем состоянии
С наступлением более холодной погоды и при понижении температуры воздуха ниже минус 10 градусов в Риге ночлежки работают круглосуточно, обеспечивая и ночлег, и питание. В этот период дневной центр на улице Католю, 57 открыт также по выходным. Рижское самоуправление призывает жителей быть внимательными и сочувствующими, не проходить мимо человека, оказавшегося в беспомощном состоянии, а также жертвовать теплую одежду людям, оставшимся без крыши над головой.
За последние сутки в шести приютах Риги переночевали 596 человек. В настоящее время мест во всех шести рижских приютах достаточно. В январе 2026 года услугами приютов и ночлежек ежедневно в среднем пользовались 592 человека. Для сравнения: в январе 2025 года среднее число получателей услуг составляло 590 человек, а в феврале 2025 года — 592 человека.
Жителей приглашают жертвовать теплую мужскую одежду — брюки, верхнюю одежду, обувь, вязаные носки, перчатки, шапки и свитеры. Также очень полезны теплые одеяла. Они особенно нужны мобильной бригаде Рижского приюта, которая раздает одеяла людям, отказывающимся ночевать в приютах и выбирающим оставаться в садовых домиках или подобных местах. Просят приносить чистую, не поврежденную и в хорошем состоянии одежду — такую, которую мы сами больше не используем, но которая по-прежнему полностью пригодна для носки. Такие пожертвования дают практическую и немедленную помощь людям, которым сейчас не хватает теплой одежды в зимний сезон.
Пожертвования можно передать в Рижский приют на улице Латгалес, 208 и на улице Католю, 57 в любое время суток: позвонить в дверь и оставить дежурному.
В холодное время жителей призывают:
- не употреблять алкоголь и другие одурманивающие вещества;
- пользоваться услугами «суповых кухонь» на улице Зиепью, 13, улице Зандарту, 2A, а также на улице Кришьяня Барона, 56 и 126;
- одеваться по погоде и при необходимости получать теплую одежду в приюте;
- пользоваться возможностью переночевать в бесплатных ночлегах.
Если вы видите человека в беспомощном состоянии или знаете, что кто-то находится в непригодных для жизни условиях, сообщите в полицию, позвонив по номеру 112.