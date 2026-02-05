США выделили 200 млн долларов странам Балтии на фоне угрозы от России

Как сообщало агентство BNS, в прошлом году появились сообщения о том, что Вашингтон может прекратить военную поддержку стран НАТО, граничащих с Россией, и в числе инициатив, которые не получат финансирования, упоминалась и эта. В начале сентября парламентарии из Литвы, Латвии и Эстонии обратились к Конгрессу США с просьбой не прекращать военную поддержку Балтийского региона. В письме подчеркивалось историческое партнерство между странами Балтии и Соединенными Штатами, основанное на общих идеалах свободы и демократии, отмечалось, что страны Балтии поддерживали операции США в Ираке и Афганистане, а также поддерживают Тайвань, Израиль и суверенитет и территориальную целостность Украины.