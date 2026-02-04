В Латвии строят площадки для размещения бронетехники
Минобороны строит по всей Латвии площадки для хранения и обслуживания бронетехники Национальных вооруженных сил. Такие объекты возводятся поэтапно, а их стоимость зависит от рыночной цены квадратного метра и параметров конкретного места.
Развитие инфраструктуры Национальных вооруженных сил (НВС), в том числе строительство площадок для бронетехники, происходит по всей Латвии в соответствии с планами развития НВС. Строительство площадок для бронетехники ведется постепенно, в соответствии с графиком.
Стоимость каждой такой площадки зависит от рыночной цены за квадратный метр, а размер и конфигурация планируются с учетом потребностей конкретного батальона и расположения подъездных путей, отметили в министерстве.
Как сообщалось, в Кулдиге недавно была построена новая площадка для размещения и обслуживания бронемашин Patria. Объект представляет собой огороженную и асфальтированную территорию со всей необходимой инфраструктурой.
Площадка оборудована системой ливневой канализации, подключена к электросети и освещена, что обеспечивает ее безопасное использование даже в темное время суток. Также на территории можно разместить палатки, обеспечивающие временное размещение персонала. Общая стоимость проекта составила около 718 000 евро.