В Латвии строят площадки для размещения бронетехники

Площадка оборудована системой ливневой канализации, подключена к электросети и освещена, что обеспечивает ее безопасное использование даже в темное время суток. Также на территории можно разместить палатки, обеспечивающие временное размещение персонала. Общая стоимость проекта составила около 718 000 евро.