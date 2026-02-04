Ночью местами похолодает до -24 градусов

В Риге после ясной ночи будет облачно, днем возможен небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, в пригородах - до -17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -9 градусов.