95 истощенных животных вывезены с территории хозяйства в Аугшдаугавском крае
Продовольственно-ветеринарная служба изъяла 95 голов скота из хозяйства в Таборской волости после выявления серьезных нарушений условий содержания. Животные были истощены и травмированы.
Установив существенные нарушения требований по благополучию животных, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD)в сотрудничестве с Государственной и муниципальной полицией, а также представителями самоуправления, изъяла в одном хозяйстве в Таборской волости Аугшдаугавского края 95 голов крупного рогатого скота разного возраста.
Большая часть животных содержалась без надлежащего ухода — без постоянно доступного корма и воды, а также без возможности укрыться от неблагоприятных погодных условий. Часть животных была привязана к деревьям в лесу, часть находилась на лугу, однако в основном скот свободно разгуливал по территории хозяйства. Еще несколько животных находились в хлеву — в неподходящих условиях и без достаточного количества корма и воды. В результате указанных нарушений несколько животных были очевидно истощены. Кроме того, у ряда животных зафиксированы травмы и различные проблемы со здоровьем.
По факту выявленных нарушений начат процесс по делу об административном правонарушении, в рамках которого животные были изъяты и перевезены в соответствующее место содержания. Процесс организован в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения, в ведении которого находятся дальнейшие процессуальные действия в отношении животных.