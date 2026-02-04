95 истощенных животных вывезены с территории хозяйства в Аугшдаугавском крае

Большая часть животных содержалась без надлежащего ухода — без постоянно доступного корма и воды, а также без возможности укрыться от неблагоприятных погодных условий. Часть животных была привязана к деревьям в лесу, часть находилась на лугу, однако в основном скот свободно разгуливал по территории хозяйства. Еще несколько животных находились в хлеву — в неподходящих условиях и без достаточного количества корма и воды. В результате указанных нарушений несколько животных были очевидно истощены. Кроме того, у ряда животных зафиксированы травмы и различные проблемы со здоровьем.