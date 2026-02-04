Отопление в долг без штрафов: власти Риги объяснили, как платить за январь
Жители Риги, получившие высокие счета за отопление за январь, могут временно не оплачивать их полностью. Городские власти разъяснили, что означает отмена штрафа и до какого срока можно погасить задолженность.

Жители Риги продолжают получать счета за отопление за январь, и у многих возникает вопрос: что на практике означает решение о неприменении договорного штрафа? Можно ли в таком случае не оплачивать всю сумму сразу?

Этот вопрос в эфире программы «Ziņu TOP. Rīga runa» на TV24 задали исполнительному директору Рижской думы Янису Ланге. По его словам, счет за отопление выставляется в полном объеме и остается неизменным. Однако отмена договорного штрафа означает, что за несвоевременно оплаченную часть суммы не будут начисляться штрафные санкции.

«Мы призываем жителей реально оценить свои финансовые возможности и платить столько, сколько они могут. За ту часть счета, которая не будет оплачена вовремя, договорной штраф применяться не будет — как минимум до конца отопительного сезона», — пояснил Ланге.

Городские власти установили срок, до которого жители могут погасить задолженность без штрафов, — до 30 июня. Это решение призвано снизить финансовую нагрузку на домохозяйства в период высоких коммунальных расходов и нестабильной экономической ситуации.

При этом в Рижской думе подчеркивают: речь идет не об отмене долга, а лишь о временном смягчении условий оплаты. Счет все равно придется оплатить полностью, но без дополнительных санкций за просрочку.

