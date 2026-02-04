В Даугавпилсе из-за сильных морозов был поврежден участок теплотрассы

Самоуправление Даугавпилса напоминает, что сильные морозы могут привести к повреждениям не только централизованных систем теплоснабжения, но и систем водоснабжения и отопления в частных домах. Владельцам частных домов особенно важно своевременно позаботиться об утеплении труб и соблюдать требования пожарной безопасности при использовании дополнительных отопительных приборов, чтобы предотвратить возможные риски и обеспечить безопасное отопление жилья.