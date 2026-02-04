В Даугавпилсе из-за сильных морозов был поврежден участок теплотрассы
В ночь с 3 на 4 февраля в Даугавпилсе из-за сильных морозов был поврежден участок теплотрассы, в результате чего на короткое время была прекращена подача отопления и горячей воды в несколько многоквартирных домов.
На место происшествия прибыли специалисты SIA Daugavpils siltumtīkli и SIA Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums, которые работали над тем, чтобы как можно быстрее устранить повреждения теплотрассы и проверить системы теплоснабжения зданий.
Повреждения теплотрассы были зафиксированы во вторник вечером около 20:30, в результате чего в многоквартирных домах по адресам ул. Пиекрастес 31, 33, 35, ул. Райполес 2, 4, 6, а также в магазине Maxima временно была прекращена подача отопления и горячей воды.
Аварийно-восстановительные работы были выполнены оперативно, и уже в среду около 1:50 теплоснабжение во всех шести многоквартирных домах и магазине было полностью восстановлено. Самоуправление выражает благодарность специалистам за быструю реакцию и профессиональную работу в сложных погодных условиях.
Самоуправление Даугавпилса напоминает, что сильные морозы могут привести к повреждениям не только централизованных систем теплоснабжения, но и систем водоснабжения и отопления в частных домах. Владельцам частных домов особенно важно своевременно позаботиться об утеплении труб и соблюдать требования пожарной безопасности при использовании дополнительных отопительных приборов, чтобы предотвратить возможные риски и обеспечить безопасное отопление жилья.
Также напоминают, что в случае повреждений систем теплоснабжения, водоснабжения или другой инфраструктуры жилых домов жителей просят незамедлительно связаться с аварийной службой по телефону 80076100 или с управляющим своего дома, чтобы обеспечить быстрое устранение проблемы и снизить возможные риски.