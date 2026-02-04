21 декабря прошлого года в Риге солнце взошло в 9:00 и зашло в 15:43, а длина дня составила 6 часов 43,5 минуты.
В Латвии завершается самый темный квартал года
В северном полушарии Земли в среду завершается самый темный квартал года - солярная зима, свидетельствуют данные сайта timeanddate.com.
С момента зимнего солнцестояния продолжительность светового дня в Латвии увеличилась примерно на два часа.
21 декабря прошлого года в Риге солнце взошло в 9:00 и зашло в 15:43, а длина дня составила 6 часов 43,5 минуты.
4 февраля солнце взошло в 8:16 и зайдет в 16:59, продолжительность светового дня достигнет 8 часов и почти 43 минут.
Каждый следующий день будет длиннее на четыре-пять минут. С 18 марта день станет длиннее ночи, а астрономическая весна наступит 20 марта.
5 февраля станет первым днем солярной весны. Самый светлый период года - солярное лето - продлится с 7 мая по 5 августа.
Метеорологическая весна, в свою очередь, начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать нулевую отметку не менее пяти дней подряд.