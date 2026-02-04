Синоптики предупредили: после потепления и снегопадов в выходные в Латвию вернутся сильные морозы
Во второй половине этой недели погода в Латвии станет теплее и более снежной, однако в воскресенье снова начнется понижение температуры воздуха, а следующая неделя ожидается холодной, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг, 5 февраля, местами на востоке страны столбик термометра еще опустится до -24 градусов. Днем, начиная с юга, небо затянут облака, во многих местах ожидается небольшой снег, температура воздуха повысится до -7…-12 градусов.
В пятницу и субботу воздух прогреется до -3…-8 градусов, во многих местах будет идти снег, а ветер будет слабым до умеренного и будет дуть с востока. Ожидается, что больше всего осадков выпадет в Латгале, где снежный покров может увеличиться еще на десять сантиметров.
Согласно текущим прогнозам, утром в воскресенье в большей части страны воздух остынет до -13…-18 градусов, а в первой половине следующей недели во многих местах Латвии, особенно в восточных районах, снова возможны -20…-25 градусов.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии ожидается на 6-7 градусов холоднее нормы, а в конце февраля и в марте температура может повыситься до нормы, то есть до среднего показателя за 1991-2020 годы.
Этот месяц может стать самым холодным февралем с 2018 или 2012 года, а зима в целом — самой холодной за последние 13 или 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Латвии прошел самый морозный январь с 2010 года и второй по холодности январь после рекордно холодного января 1987 года. При этом январь этого года был лишь 15-м по холодности с начала наблюдений, начавшихся 102 года назад.