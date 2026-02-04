Синоптики назвали срок, когда температура в Латвии может вернуться к норме

В пятницу и субботу воздух прогреется до -3…-8 градусов, во многих местах будет идти снег, а ветер будет слабым до умеренного и будет дуть с востока. Ожидается, что больше всего осадков выпадет в Латгалии, где снежный покров может увеличиться еще на десять сантиметров.