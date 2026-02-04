В среду в Латвии будет светить солнце

Существенных осадков не ожидается. Местами в Латгале и Видземе сохранится иней и плохое качество воздуха. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, на юге Курземе - с порывами до 12 метров в секунду. Температура в середине дня составит -7...-14 градусов.