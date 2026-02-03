В Талсинском крае обрушилась часть магазина Citro - пострадали две продавщицы
В Пастенде Гибульской волости Талсинского края при частичном обрушении здания магазина Citro mini пострадали две продавщицы. Это единственный магазин в этой деревне.
В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA сообщили, что вызов был получен во вторник в 13:38. На месте происшествия установлено, что обрушилась часть одноэтажного здания площадью 10 квадратных метров, а также горела конструкция крыши на площади 2 квадратных метра.
В результате происшествия пострадали два человека, которых передали медикам Службы неотложной медицинской помощи, сообщили в службе.
Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, предварительная информация указывает на то, что, возможно, взорвался отопительный котел. Полиция начала уголовный процесс, и правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего.
Самоуправление Талсинского края в сообщении для СМИ указало, что место происшествия осмотрело также руководство самоуправления, чтобы оценить ситуацию и при необходимости оказать поддержку и социальную помощь.