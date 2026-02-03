В Талсинском крае обрушилась часть магазина Citro - есть пострадавшие

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) пояснили, что вызов был получен во вторник в 13.38. На месте происшествия установлено, что обрушилась часть одноэтажного здания площадью около десяти квадратных метров, а также загорелась кровельная конструкция на площади двух квадратных метров.