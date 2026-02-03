В Талсинском крае обрушилась часть магазина Citro - есть пострадавшие
В селе Пастенде Талсинского края обрушилась часть здания магазина Citro: пострадали два человека, на месте работали спасатели и медики. Причины происшествия выясняются, ситуация находится под контролем самоуправления.
На размещенных в социальных сетях видео и фотографиях видно, что в здании был расположен магазин. Агентство LETA выяснило, что это магазин Citro. В соцсетях утверждается, что причиной произошедшего мог стать взрыв отопительного котла.
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) пояснили, что вызов был получен во вторник в 13.38. На месте происшествия установлено, что обрушилась часть одноэтажного здания площадью около десяти квадратных метров, а также загорелась кровельная конструкция на площади двух квадратных метров.
В результате происшествия пострадали два человека, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи. В 14.50 работы VUGD на месте происшествия были завершены.
Самоуправление Талсинского края в сообщении для СМИ указало, что место происшествия также осмотрело руководство самоуправления, чтобы оценить ситуацию и при необходимости оказать поддержку и социальную помощь.