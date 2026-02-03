Умерла бывшая ведущая "Спокойной ночи, малыши" и КВН Светлана Жильцова
Скончалась народная артистка РСФСР, телеведущая и диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Жильцова. Ей было 89 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
«Не стало легенды: ушла Светлана Жильцова — голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», — написал Малахов.
По словам сына артистки Ивана, его маму собираются похоронить 6 февраля на Рогожском кладбище в Москве.
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Будучи студенткой она начала карьеру на телевидении, участвуя в совместном проекте СССР и Канады о звездах советской эстрады.
В 1963 Жильцова стала первой ведущей шоу «Клуб веселых и находчивых» (КВН). Также она вела передачи «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Веселые нотки», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «По вашим письмам».
Кроме этого, Жильцова с 1976 по 1979 год была ведущей конкурса «Песня года». В 1993 году она ушла из эфира. Последние годы она преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.