Историческое событие: в Рижский порт впервые прибудет судно с авиатопливом из США
В этот четверг, 5 февраля, в Рижском порту у причалов Кундзиньсалы встретят судно DAS, которое доставит авиационное топливо из Соединенных Штатов Америки. Это станет историческим событием: впервые в истории Латвии авиатопливо закупается и поставляется напрямую из США.
Данный шаг является важным этапом в укреплении энергетической безопасности Латвии, подтверждая способность страны диверсифицировать поставки стратегически важных ресурсов и выстраивать устойчивые трансатлантические партнерства.
Одновременно с прибытием судна будет представлена новая эстакада SIA NAFTIMPEKS для налива и слива топлива, которая на данный момент является самой современной в странах Балтии. Новая инфраструктура — это существенный вклад в развитие латвийской системы логистики, так как она способна обеспечить обработку до 200 000 тонн топлива в месяц. Эстакада предназначена как для поставок авиатоплива в аэропорт «Рига», так и для снабжения автозаправочных станций по всей стране, укрепляя тем самым бесперебойную и безопасную доступность топлива в Латвии.
Судно DAS доставит в Рижский порт 20 000 тонн авиационного топлива, что в зимний сезон соответствует примерно двухмесячному объему потребления аэропорта «Рига». Такой объем наглядно демонстрирует стратегическую значимость новой цепочки поставок и способность инфраструктуры латвийских портов обслуживать крупные и критически важные энергетические грузы.
В мероприятии примут участие министр экономики Виктор Валайнис, представители посольства США в Латвии, член правления и операционный директор AS Air Baltic Corporation Паулс Цалитис, заместитель управляющего Рижского свободного порта Эдгарс Суна, а также руководство SIA NAFTIMPEKS.
Как подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис, эта поставка и открытие новой эстакады подтверждают, что SIA NAFTIMPEKS совместно с партнерами целенаправленно укрепляет безопасность поставок топлива, одновременно создавая устойчивую и гибкую логистическую инфраструктуру. Данное событие закрепляет за Рижским портом и Латвией роль надежного трансатлантического энергетического узла в Балтийском регионе, способного обеспечить современные и конкурентоспособные поставки.