Историческое событие: в Рижский порт впервые прибудет судно с авиатопливом из США

Одновременно с прибытием судна будет представлена новая эстакада SIA NAFTIMPEKS для налива и слива топлива, которая на данный момент является самой современной в странах Балтии. Новая инфраструктура — это существенный вклад в развитие латвийской системы логистики, так как она способна обеспечить обработку до 200 000 тонн топлива в месяц. Эстакада предназначена как для поставок авиатоплива в аэропорт «Рига», так и для снабжения автозаправочных станций по всей стране, укрепляя тем самым бесперебойную и безопасную доступность топлива в Латвии.