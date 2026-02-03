Европа влила в страны Балтии рекордные 654 млн евро - кому досталась большая часть денег?
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2025 году вложил в Латвию 160 млн евро — рекордный для страны объем, поддержав 13 проектов. Общий поток инвестиций в Балтию также достиг исторического максимума.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2025 году инвестировал в страны Балтии рекордные 654 млн евро; предыдущий рекорд в размере 540 млн евро был установлен в 2024 году.
В Эстонии в 2025 году было инвестировано 155 млн евро в 14 проектов, направленных на поддержку производства чистой энергии, модернизацию электросетей и развитие цифровой инфраструктуры. В Латвии объем инвестиций банка в 13 проектов достиг 160 млн евро, а в Литве в 17 проектов было инвестировано 339 млн евро, сообщил ЕБРР.
Среди наиболее значимых инвестиций: 79,5 млн евро на строительство ветропарка Kelmė в Литве; кредит в размере 35,2 млн евро, предоставленный девелоперу в сфере возобновляемой энергии Sunly на строительство четырех гибридных солнечных парков в Латвии; инвестиция в размере 27 млн евро в систему накопления энергии под Таллином; а также 60 млн евро для энергетической компании Ignitis на создание 600 зарядных станций для электромобилей в странах Балтии.
Всего на сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Эстонии более 1,3 млрд евро в рамках 133 проектов, в Латвии — свыше 1,2 млрд евро в 125 проектов, а в Литве — более 2,1 млрд евро в 155 проектов.
В 2025 году общий объем инвестиций ЕБРР в регионах его деятельности достиг рекордных 16,8 млрд евро, из которых 75% были направлены в частный сектор, а 9,4 млрд евро — в проекты, поддерживающие "зеленый" переход.