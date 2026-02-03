Европа влила в страны Балтии рекордные 654 млн евро - кому досталась большая часть денег?

Среди наиболее значимых инвестиций: 79,5 млн евро на строительство ветропарка Kelmė в Литве; кредит в размере 35,2 млн евро, предоставленный девелоперу в сфере возобновляемой энергии Sunly на строительство четырех гибридных солнечных парков в Латвии; инвестиция в размере 27 млн евро в систему накопления энергии под Таллином; а также 60 млн евро для энергетической компании Ignitis на создание 600 зарядных станций для электромобилей в странах Балтии.