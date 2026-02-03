IKEA объяснила, зачем вкладывает 4 млн евро в цифровую трансформацию в Балтии

Учитывая, что Литва имеет самую продолжительную историю присутствия IKEA и наибольшее количество розничных точек среди стран Балтии, значительная часть инвестиций в этом году, будет направлена именно в эти торговые точки. В связи с этим Пункт планирования и получения заказов IKEA в Клайпеде перестраивается в небольшой магазин новой концепции – его официальное открытие запланировано на эту весну. Это будет второй небольшой магазин IKEA в странах Балтии – первый был открыт прошлым летом в Пярну, Эстония.