IKEA объяснила, зачем вкладывает 4 млн евро в цифровую трансформацию в Балтии
К середине 2026 года IKEA инвестирует 4 миллиона евро в дальнейшее укрепление различных каналов розничной торговли в странах Балтии. Основной фокус инвестиций направлен на цифровые решения и онлайн коммерцию, а также на изменения магазинов. Такая трансформация позволит обеспечить еще более качественный опыт для клиентов, создавая непрерывный путь между онлайн- и офлайн-покупками.
«На протяжении многих лет мы видим, что жители стран Балтии интересуются обустройством дома и постоянно ищут вдохновение и решения для дома. Чтобы отвечать меняющимся потребностям наших покупателей и делать покупательский опыт актуальным, мы инвестируем в развитие потенциала на разных каналах продаж. Сохраняя доступность цен для многих, обновляя цифровые решения и внедряя новые концепции – небольшие магазины – мы становимся еще ближе к покупателям и создаем возможности для дальнейшего роста бизнеса», - говорит руководитель IKEA на рынках стран Балтии Инга Филипова.
После присоединения IKEA Балтия в группу Inter IKEA Group, на рынках стран Балтии внедряются глобальные цифровые платформы и решения. Эти изменения постепенно отразятся как на сотрудниках, так и на покупателях, создавая основу для новых цифровых функций и решений в сфере электронной коммерции в будущем.
Многие покупатели в Латвии уже используют цифровые инструменты IKEA для поиска идей для обустройства дома, онлайн-покупок в IKEA, планирования мебели и пространства, а также для заказа услуг – таких как доставка на дом, получение в магазине и финансирование.
Учитывая, что Литва имеет самую продолжительную историю присутствия IKEA и наибольшее количество розничных точек среди стран Балтии, значительная часть инвестиций в этом году, будет направлена именно в эти торговые точки. В связи с этим Пункт планирования и получения заказов IKEA в Клайпеде перестраивается в небольшой магазин новой концепции – его официальное открытие запланировано на эту весну. Это будет второй небольшой магазин IKEA в странах Балтии – первый был открыт прошлым летом в Пярну, Эстония.
По словам Филиповой, в перспективе магазин малого формата в Клайпеде – лишь один из нескольких инвестиционных проектов, запланированных в Литве и Балтийском регионе.
В настоящее время в регионе действует в общей сложности девять торговых точек IKEA, где работают более 1600 сотрудников.