Морозы рвут трубы: в Риге резко выросло число водопроводных аварий
Из-за продолжительных и интенсивных морозов в водопроводных сетях Rīgas ūdens увеличилось число аварий в системе водоснабжения Риги.
При замерзании воды в почве меняются её физические свойства — возрастает напряжение, способствующее движению грунта. Это особенно влияет на трубопроводы, расположенные под проезжей частью, где на данный момент почва промерзла более чем на метр в глубину, поясняют в Rīgas ūdens.
В таких условиях чугунные трубопроводы, для которых характерна низкая эластичность, становятся значительно более чувствительными к нагрузке, и из-за движения грунта в них нередко возникают разрывы.
Именно из-за затяжных морозов в Риге на данный момент зарегистрировано 12 заявок об авариях в системе водоснабжения, и ещё две заявки поступили за последние часы.
Над устранением последствий аварий в городе работают 10 аварийных бригад — как специалисты Rīgas ūdens, так и привлеченные поставщики услуг, чтобы максимально быстро устранить повреждения и восстановить подачу воды жителям. На предприятии поясняют, что промерзший грунт и низкая температура воздуха существенно затрудняют ремонтные работы, поэтому в отдельных случаях на устранение повреждений требуется больше времени, чем обычно.
Rīgas ūdens продолжает целенаправленную работу по снижению риска аварий в будущем: в 2025 году были начаты масштабные работы по обновлению водопроводной сети — вложено более 24 миллионов евро и обновлено 23 километра сетей. В свою очередь, в 2026 году объем этих работ планируется еще больше увеличить, продолжая модернизацию инфраструктуры городского водного хозяйства.