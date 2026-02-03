Морозы рвут трубы: в Риге резко выросло число водопроводных аварий

Над устранением последствий аварий в городе работают 10 аварийных бригад — как специалисты Rīgas ūdens, так и привлеченные поставщики услуг, чтобы максимально быстро устранить повреждения и восстановить подачу воды жителям. На предприятии поясняют, что промерзший грунт и низкая температура воздуха существенно затрудняют ремонтные работы, поэтому в отдельных случаях на устранение повреждений требуется больше времени, чем обычно.