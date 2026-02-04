Латвийские электронные рецепты теперь работают и в Финляндии
Трансграничный обмен медицинскими данными в ЕС расширяется, а использование э-рецептов за границей за год выросло на 60 процентов.
В дальнейшем жители Латвии, находясь в Финляндии, смогут пользоваться своими электронными рецептами и приобретать там рецептурные лекарства, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения (LDVC) Зане Горшкова.
В LDVC информируют, что между Латвией и Финляндией начат обмен базовыми медицинскими данными, однако на данный момент данные доступны только в одном направлении. Это означает, что медицинские работники Латвии смогут получать доступ к базовым данным о здоровье жителей Финляндии. В будущем планируется, что и врачи в Финляндии, принимая на визите жителей Латвии, смогут просматривать базовые данные пациента — установленные диагнозы и информацию о хирургических вмешательствах, проведенных за последние шесть месяцев и зафиксированных в системе e-veseliba. Пока такой порядок передачи базовых медицинских данных будет действовать только в случаях, когда жители Финляндии захотят получить медицинские услуги в Латвии. Передачу базовых медицинских данных жителей Латвии в медицинские учреждения Финляндии планируется внедрять постепенно.
До сих пор у жителей Латвии была возможность использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Литве, Польше и в части Испании, а теперь — также в Финляндии. Граждане этих стран ЕС также могут приобретать необходимые им лекарства в аптеках Латвии.
В прошлом году за рубежом было использовано 2419 электронных рецептов, выписанных в Латвии, в то время как в Латвии иностранцы отоварили 1295 электронных рецептов, выписанных в других странах. LDVC отмечает, что по сравнению с 2024 годом трансграничный обмен данными по электронным рецептам в 2025 году вырос на 60%.