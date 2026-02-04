Латвийские электронные рецепты теперь работают и в Финляндии

В LDVC информируют, что между Латвией и Финляндией начат обмен базовыми медицинскими данными, однако на данный момент данные доступны только в одном направлении. Это означает, что медицинские работники Латвии смогут получать доступ к базовым данным о здоровье жителей Финляндии. В будущем планируется, что и врачи в Финляндии, принимая на визите жителей Латвии, смогут просматривать базовые данные пациента — установленные диагнозы и информацию о хирургических вмешательствах, проведенных за последние шесть месяцев и зафиксированных в системе e-veseliba. Пока такой порядок передачи базовых медицинских данных будет действовать только в случаях, когда жители Финляндии захотят получить медицинские услуги в Латвии. Передачу базовых медицинских данных жителей Латвии в медицинские учреждения Финляндии планируется внедрять постепенно.