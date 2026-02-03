Больница Страдиня просит построить ж/д станцию в Агенскалнсе - будет удобно и пациентам, и медикам

Видзис подчеркнул, что больница Страдиня ежегодно оказывает более 700 000 стационарных и амбулаторных услуг жителям разных регионов Латвии. В настоящее время пациенты и их близкие вынуждены прибегать к сложным маршрутам и пересадкам в общественном транспорте, чтобы добраться до больницы, или сталкиваются с проблемами парковки автомобилей в окрестностях больницы.