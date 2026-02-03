Агентство Alpha завершило год с обширным портфелем госзакупок и международным признанием
Коммуникационное агентство Alpha в 2025 году успешно завершило 16 договоров по публичным закупкам в сфере коммуникаций государственного управления и общественного сектора, одновременно получив еще 19 новых контрактов, выполнение которых продолжается в настоящее время.
Общая стоимость завершенных договоров достигает примерно 380 тысяч евро, в то время как объем проектов, находящихся в стадии реализации, составляет около 1,35 миллиона евро. Эти закупки охватывают стратегические коммуникации, кампании по информированию общества, разработку контента и задачи по управлению репутацией, подтверждая способность агентства работать со сложными, многослойными и общественно значимыми темами.
Среди крупнейших завершенных проектов упоминаются работы для Фонда общественной интеграции, где Alpha реализовывала мероприятия по сплочению общества и гражданскому соучастию, Центрального статистического управления по обеспечению информационных и образовательных кампаний о значимости официальной статистики, Патентного управления, по заказу которого создавалась кампания по борьбе с контрафактом и пониманию интеллектуальной собственности, а также проекты для ГАО Autotransporta direkcija и ГАО Ceļu satiksmes drošības direkcija, связанные с информированием общества по вопросам мобильности, безопасности дорожного движения и доступности государственных услуг. Параллельно с этим агентство получило новые заказы, реализация которых происходит постепенно, обеспечивая стабильный рабочий поток и мощности в следующем периоде.
«Работа в сфере публичных закупок требует не только креативности, но и очень высокого уровня профессиональной ответственности — понимания процессов государственного управления, умения работать с чувствительными темами и последовательно достигать определенных целей, - подчеркивает Лаурис Шпиллерс, член правления коммуникационного агентства Alpha. - То, что нам доверены как долгосрочные, так и новые проекты, подтверждает конкурентоспособность агентства и способность качественно реализовывать сложные коммуникационные задачи в общественном секторе».
Прошедший год в деятельности Alpha ознаменовался не только широким портфелем госзакупок, но и международным профессиональным признанием. Агентство было номинировано на награду Epica Awards 2025 в категории Public Interest – Health & Safety за реализованную в Литве социальную кампанию Never Alone!, привлекшую внимание к вопросам безопасности детей. Дополнительно к этому в 2025 году агентство Alpha одержало двойную победу на European Agency Awards 2025, завоевав награды в двух категориях — Best PR Campaign и Best Integrated Campaign, что подтверждает способность агентства создавать стратегически сильные и интегрированные кампании европейского масштаба. Эти награды подчеркивают умение Alpha объединять стратегическое мышление, творческое исполнение и достижение измеримых результатов на различных рынках.