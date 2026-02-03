Агентство Alpha завершило год с обширным портфелем госзакупок и международным признанием

Прошедший год в деятельности Alpha ознаменовался не только широким портфелем госзакупок, но и международным профессиональным признанием. Агентство было номинировано на награду Epica Awards 2025 в категории Public Interest – Health & Safety за реализованную в Литве социальную кампанию Never Alone!, привлекшую внимание к вопросам безопасности детей. Дополнительно к этому в 2025 году агентство Alpha одержало двойную победу на European Agency Awards 2025, завоевав награды в двух категориях — Best PR Campaign и Best Integrated Campaign, что подтверждает способность агентства создавать стратегически сильные и интегрированные кампании европейского масштаба. Эти награды подчеркивают умение Alpha объединять стратегическое мышление, творческое исполнение и достижение измеримых результатов на различных рынках.