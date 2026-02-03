Латвия отстала от Литвы на 20 лет: проекты большинства ветропарков в Курземе не будут реализованы

"Если сравнивать с Литвой, у которой почти 3000 мегаватт, мы отстаем от нее в двадцать раз", - говорит руководитель ассоциации. Причина, по словам Набургса, в том, что в Латвии не хватало как диалога с обществом, так и четкой позиции государства по этим вопросам. В настоящее время понятно, что из того, что теоретически запланировано, реально будет построено значительно меньше. "В Курземе на стадии планирования находится много проектов, но думаю, что большинство из них не будет построено, в свою очередь те, которые построят, в значительной степени будут зависеть от финансовых возможностей девелоперов - дадут ли им банки финансирование, а получить финансирование в банках становится все труднее и труднее. Поэтому я прогнозирую, что в Курземе в целом будет построено три, максимум пять ветропарков на весь регион", - отметил руководитель ассоциации.