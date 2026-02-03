Опрос МОН: латышский язык в школах постепенно приживается

Владение языком во многом зависит от того, сколько лет ребенок на нем учится. Собственная оценка знаний языка среди учащихся 9-х и 7-х классов различается: 77% девятиклассников, которые уже три года учатся на латышском языке, в основном или полностью понимают то, что говорят на уроке, а среди семиклассников, которые учатся на латышском первый год, - 71%. Соответственно, 21% и 27% школьников лишь частично или с трудом усваивают учебный материал, а 2% не понимают вообще ничего.