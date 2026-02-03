Крупный мобильный оператор инвестировал сотни тысяч евро в удобство: что изменится для абонентов

"За последние пять лет число клиентов, пользующихся нашим мобильным приложением, удвоилось, поэтому мы хотим максимально использовать преимущества как цифровой среды, так и обслуживания на месте, предоставляя клиентам легкодоступную информацию и оперативную поддержку наиболее удобным для них способом, - рассказывает и. о. коммерческого директора Tele2 Раймонд Яншевскис. - Такое взаимодействие цифровой и офлайн-среды хорошо иллюстрирует эффект ROPO (Research Online, Purchase Offline), который характерен и для других продавцов устройств и услуг в Латвии. А именно, каждый второй клиент перед покупкой в клиентском центре Tele2 уже ознакомился с предложениями на сайте компании".