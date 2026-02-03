Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:07
Солнечный день после морозного утра: прогноз погоды на вторник
По прогнозам синоптиков, во вторник в Латвии ожидается небольшая облачность и солнечное небо.
Во вторник утром температура воздуха в Латвии в 5 утра составляла от -5,2 до -5,9 градусов на Колке, в Вентспилсе и Павилосте, а на метеорологической станции в Даугавпилсе -23,1 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В большинстве регионов страны ранним утром температура было около -18 градусов.
Днем в Латвии ожидается небольшая облачность с солнцем. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, в Курземе - слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит -7...-12 градусов, местами в Курземе - до -5 градусов.
В Риге температура воздуха днем повысится до -8 градусов.