"Это чрезвычайно опасно": Каллас отвергает идею создания единой европейской армии
Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в понедельник отклонила призывы к созданию общеевропейской армии, предупредив, что это может быть чрезвычайно опасно.
Между странами НАТО усилилась напряженность после угроз президента США Дональда Трампа захватить автономную территорию Дании — Гренландию, и в Европе с новой силой возобновились дискуссии об укреплении собственной безопасности. «Те, кто говорит, что нам нужна европейская армия, возможно, (..) не продумали это с практической точки зрения», — отметила Каллас. «Если вы уже являетесь частью НАТО, вы не можете создать отдельную армию», — добавила она.
Выступая на конференции по безопасности в Норвегии, Каллас подчеркнула, что самое важное во время кризиса — это цепочка командования, то есть - кто кому отдает приказы. «Если у вас, например, есть европейская армия, а затем у вас есть [армия] НАТО, то вы знаете, что приказ просто упадет между стульями. А это чрезвычайно, чрезвычайно опасно», — пояснила Каллас.
Военными операциями НАТО руководит верховный главнокомандующий объединенными силами, которым всегда является высокопоставленный военный из США. В настоящее время эту должность занимает Алексус Гринкевич.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что процесс принятия решений в НАТО между союзниками сам по себе сложен, но он разработан так, чтобы работать. Он также отверг призывы к созданию европейской армии, признав, что «это не тот путь, по которому нам следует идти».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на прошлой неделе заявил, что Европа не способна защитить себя без военной поддержки США и что ей необходимо как минимум вдвое увеличить нынешние целевые показатели военных расходов, чтобы быть в состоянии это сделать. «Если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США — продолжайте мечтать. Вы не можете этого сделать», — подчеркнул Рютте, выступая в Брюсселе перед депутатами Европейского парламента (ЕП). Европа и США нужны друг другу, добавил он.