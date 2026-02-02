"Это чрезвычайно опасно": Каллас отвергает идею создания единой европейской армии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на прошлой неделе заявил, что Европа не способна защитить себя без военной поддержки США и что ей необходимо как минимум вдвое увеличить нынешние целевые показатели военных расходов, чтобы быть в состоянии это сделать. «Если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США — продолжайте мечтать. Вы не можете этого сделать», — подчеркнул Рютте, выступая в Брюсселе перед депутатами Европейского парламента (ЕП). Европа и США нужны друг другу, добавил он.