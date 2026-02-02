Игорь Раев: нужно осознать, что мир больше не будет жить за счет Америки
Однополярный мировой порядок, в котором безопасность Европы во многом обеспечивалась Соединенными Штатами, фактически завершился. Об этом в эфире TV24 заявил депутат Сейма и полковник резерва Национальных вооруженных сил Игорь Раев, подчеркнув, что «за счет Америки больше никто жить не будет».
По словам Игоря Раева, ключевые изменения в глобальной политике ошибочно связывают исключительно с фигурой Дональда Трампа. По его мнению, трансформация началась значительно раньше, однако при предыдущей администрации США она была менее заметна и сглажена дипломатическим языком. При этом сама суть американской позиции оставалась неизменной — Вашингтон не намерен бесконечно нести финансовую и военную нагрузку за союзников.
Раев напоминает, что требования увеличить оборонные расходы стран НАТО до двух процентов ВВП звучат уже много лет и не являются новшеством. Недовольство США позицией европейских стран в вопросах безопасности проявлялось при разных президентах, но именно Трамп, по его оценке, сформулировал эту позицию предельно прямо: если союзники не готовы платить за собственную оборону, гарантии защиты могут быть пересмотрены.
"Просто Трамп — тот президент, который брутально честен. Если все остальные дипломатично говорили, что вам следует пересмотреть свои возможности, вам следует изменить свое отношение, то Трамп говорит прямо: не будете платить — я вас не защищу. По сути, это одно и то же".
Главную угрозу Раев видит не в конкретных конфликтах или регионах, а в неспособности Запада адаптироваться к новой реальности. Он подчеркивает, что в условиях завершения однополярного мира единственным шансом сохранить влияние остается единство. Только действуя совместно, страны Запада могут продолжать играть доминирующую роль и формировать правила игры.
В противном случае, предупреждает Раев, мир неизбежно будет дробиться на отдельные регионы с собственными центрами силы. И если Европа и ее союзники не сумеют консолидироваться и взять на себя большую ответственность за безопасность, доминирующее положение в этих регионах займут другие игроки.