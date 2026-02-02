Банковский сектор Латвии в 2025 году заработал на треть меньше, чем в 2024-м - всего 341,7 млн евро

Остаток депозитов резидентов в конце декабря составил 21,319 млрд евро, что на 8,2% больше, чем в декабре прошлого года, в том числе депозиты в евро составили 20,102 млрд евро, в иностранной валюте - 1,216 млрд евро. По сравнению с концом 2024 года объем депозитов в евро вырос на 9%, в иностранной валюте - уменьшился на 3,9%.