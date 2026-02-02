В Латвии побит рекорд холода для 2 февраля

Следует отметить, что рекорды холода 2 февраля "скромнее", чем в другие даты в начале месяца. Для сравнения, рекорд Латвии для 1 февраля составляет -41,1 градуса, а рекорд для 8 февраля и всего года -43,2 градуса, оба рекорда были установлены в Даугавпилсе в 1956 году.