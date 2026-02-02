Понедельник будет солнечным, в Риге потеплеет до -6 градусов

Более облачный день ожидается на крайнем востоке страны, где возможен небольшой снег. В Рижском заливе со второй половины дня будет дуть слабый или умеренный северный ветер порывами до 16 метров в секунду. Под влиянием ветра начнется образование льда на юге залива; во вторник и в последующие дни лед будет продвигаться к Курземскому побережью.