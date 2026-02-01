В Латвии снова объявлено оранжевое предупреждение из-за сильного мороза
фото: LETA
В Латвии

В Латвии снова объявлено оранжевое предупреждение из-за сильного мороза

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение из-за сильного мороза в ночь на понедельник.

Синоптики предупреждают, что вечером в воскресенье и в ночь на понедельник сильный мороз ожидается в центральных и восточных районах Латвии. Предупреждение действует с 17:00 воскресенья до 11:00 понедельника.

Температура воздуха опустится до −20…−24 градусов, на большей части территории — до −25…−29 градусов, а в отдельных южных районах — до −30…−31 градуса.

Температура воздуха начнет постепенно повышаться в первой половине дня в понедельник.

Темы

Прогноз погодыЛатвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии

Другие сейчас читают