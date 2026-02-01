Погибший недалеко от Риги военнослужащий НАТО в момент смерти исполнял служебные обязанности

24-летний Себастьян посвятил свою жизнь службе в вооруженных силах, а служба в армии была его детской мечтой, отметил его отец Алин Халмаджиан в комментарии для CTV News. «Еще во вторник он сказал мне, как сильно рад находиться там и служить своей стране», — рассказал отец. «Он гордился тем, что представляет Вооруженные силы Канады. Он любил каждую минуту, проведенную на службе», — сказал Халмаджиан, добавив, что сын был для него всем в этой жизни.