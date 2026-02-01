Погибший недалеко от Риги военнослужащий НАТО в момент смерти исполнял служебные обязанности
24-летний канадский военнослужащий Себастьян Халмаджиан, который погиб 29 января недалеко от Риги, в момент смерти исполнял служебные обязанности, подтвердил изданию CTV News отдел по связям с общественностью Объединенного оперативного командования Канады.
Ранее сообщалось, что в четверг, 29 января, недалеко от Риги скончался военнослужащий, артиллерист Себастьян Халмаджиан, который был размещен в Латвии в рамках миссии Operation Reassurance и служил в возглавляемой Канадой многонациональной бригаде НАТО, сообщили Вооруженные силы Канады.
24-летний Себастьян посвятил свою жизнь службе в вооруженных силах, а служба в армии была его детской мечтой, отметил его отец Алин Халмаджиан в комментарии для CTV News. «Еще во вторник он сказал мне, как сильно рад находиться там и служить своей стране», — рассказал отец. «Он гордился тем, что представляет Вооруженные силы Канады. Он любил каждую минуту, проведенную на службе», — сказал Халмаджиан, добавив, что сын был для него всем в этой жизни.
Согласно заявлению Вооруженных сил Канады (CAF), Себастьян Халмаджиан, родом из Гамильтона, находился на военной службе почти три года, и эта миссия стала для него первой за пределами Канады.
Отдел по связям с общественностью Объединенного оперативного командования Канады подтвердил CTV News, что в момент смерти Себастиан исполнял служебные обязанности, однако более подробную информацию о причине смерти не предоставил. Вооруженные силы Канады указали, что «нет никаких признаков того, что этот инцидент создает повышенные угрозы безопасности других военнослужащих, дислоцированных за рубежом».
Государственная полиция Латвии совместно с военной полицией Вооруженных сил Канады в настоящее время проводит расследование произошедшего. Между тем отец погибшего отметил, что в последний раз разговаривал с сыном за несколько дней до его смерти — в телефонном разговоре продолжительностью 22 минуты, во время которого Себастьян выглядел воодушевленным и выражал удовлетворение своей работой. Перед отправкой в Латвию прошлым летом Себастьян был направлен в канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор, где помогал местным пожарным в борьбе с неконтролируемыми лесными пожарами, из-за которых сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.
В связи с гибелью военнослужащего соболезнования выразили президент Латвии Эдгар Ринкевич и командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Соболезнования семье, близким и сослуживцам погибшего выразил также министр обороны Латвии Андрис Спрудс, подчеркнув, что Канада и ее военнослужащие «стоят плечом к плечу» с Латвией, а самоотверженность и служба погибшего военнослужащего останутся в памяти.