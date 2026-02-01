Ночью в Латвии ожидаются очень сильные морозы. Дети в понедельник в отдельных местах могут не идти в школу

LVĢMC отмечает, что во время очень сильных морозов существует риск ухудшения здоровья для отдельных групп населения, например пожилых людей и младенцев, а также бездомных.

«Чтобы избежать переохлаждения и обморожений, обеспечьте себя одеждой, подходящей для морозной погоды, а находясь на улице, избегайте малоподвижности. Не забудьте позаботиться о домашних животных — не оставляйте их надолго на улице. Существует риск повреждения элементов инфраструктуры и нарушений движения транспорта. Механические транспортные средства могут не заводиться, могут лопаться недостаточно утепленные водопроводы, а также из-за повышенной нагрузки на системы отопления существует более высокий риск пожаров», — указывает LVĢMC.