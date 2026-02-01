Ночью в Латвии ожидаются очень сильные морозы. Дети в понедельник в отдельных местах могут не идти в школу
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил на большей части территории Латвии оранжевое метеорологическое предупреждение, указав, что ночью столбик термометра может опуститься до –31 градуса.
В воскресенье, 1 февраля, вечером и в ночь на 2 февраля ожидается сильный мороз с температурой воздуха –20…–27°, а местами на юге — до –30…–31°. Температура воздуха начнет постепенно повышаться завтра в первой половине дня, предупреждает LVĢMC. Оранжевое метеорологическое предупреждение действует в стране с воскресенья 19.00 до понедельника 8.00, а желтое предупреждение — с воскресенья 16.00 до понедельника 10.00.
В Риге сохранится ясная и сухая погода, ветер будет слабым. Минимальная температура воздуха ночью ожидается около –20°, в пригородах — на несколько градусов ниже. Днем в Риге температура воздуха прогнозируется в пределах –7…–13 градусов.
Тем временем Министерство образования и науки в сообщении от 29 января указало, что в ближайшие дни прогнозируются сильные морозы, и напомнило о порядке посещения учебных заведений в холодную погоду.
- Если температура воздуха ниже минус 20 °C, школу не посещают дети до 12 лет.
- Если температура воздуха ниже минус 25 °C, школу не посещают дети с 13 лет.
LVĢMC отмечает, что во время очень сильных морозов существует риск ухудшения здоровья для отдельных групп населения, например пожилых людей и младенцев, а также бездомных.
«Чтобы избежать переохлаждения и обморожений, обеспечьте себя одеждой, подходящей для морозной погоды, а находясь на улице, избегайте малоподвижности. Не забудьте позаботиться о домашних животных — не оставляйте их надолго на улице. Существует риск повреждения элементов инфраструктуры и нарушений движения транспорта. Механические транспортные средства могут не заводиться, могут лопаться недостаточно утепленные водопроводы, а также из-за повышенной нагрузки на системы отопления существует более высокий риск пожаров», — указывает LVĢMC.