В Вентспилсе вырастет общий тариф на воду и канализацию

В свою очередь, плата за услуги по очистке сточных вод составит 0,65 евро за кубометр. Представители Ūdeka пояснили, что тариф на очистку является частью общего тарифа на канализацию. Для части клиентов предприятия применяется только тариф на очистку сточных вод, так как стоки до очистных сооружений доставляются по сетям, принадлежащим самим клиентам, а не предприятию — именно поэтому данный тариф утверждается отдельно.