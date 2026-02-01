В Вентспилсе вырастет общий тариф на воду и канализацию
Тарифы на водоснабжение и канализацию предприятия SIA Ūdeka в Вентспилсе вырастут до 2,4 евро за кубометр, следует из сообщения Комиссии по регулированию общественных услуг, опубликованного в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Тариф на водоснабжение составит 0,89 евро за кубометр (снижение на 4,3%), в то время как тариф на услуги канализации составит 1,51 евро за кубометр (рост на 14,4%).
В свою очередь, плата за услуги по очистке сточных вод составит 0,65 евро за кубометр. Представители Ūdeka пояснили, что тариф на очистку является частью общего тарифа на канализацию. Для части клиентов предприятия применяется только тариф на очистку сточных вод, так как стоки до очистных сооружений доставляются по сетям, принадлежащим самим клиентам, а не предприятию — именно поэтому данный тариф утверждается отдельно.
Согласно информации на сайте Ūdeka, до этого тариф на водоснабжение в Вентспилсе составлял 0,93 евро, а на канализацию — 1,32 евро за кубометр. Суммарный тариф составлял 2,25 евро за кубометр.
По данным Firmas.lv, оборот Ūdeka в 2024 году составил 3,4 млн евро, а прибыль достигла 528 122 евро. Предприятие было зарегистрировано в 1994 году, его основной капитал составляет 8,411 млн евро. Ūdeka полностью принадлежит самоуправлению города Вентспилс.