"Зима как в детстве": пост Эдгара Ринкевича в социальных сетях вызывает волну ностальгии
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях поделился зимней фотографией и коротким теплым посланием: "Зима как в детстве".
Публикация вызвала широкий отклик — люди в комментариях делятся как восторгом по поводу снежной погоды этого года, так и собственными воспоминаниями об «настоящих зимах». Многие, так же как и президент, признают, что эта зима напоминает детство — более глубокий снег, более продолжительные морозы и то особое ощущение, которое белый пейзаж создает и в городе, и на природе. Один из комментаторов пишет, что «в детстве зима была еще глубже и длиннее», другой добавляет: «Нравится зима в этом году».
Особенно теплые отклики вызывают истории воспоминаний. В одном из комментариев человек вспоминает, как во время школьных уроков физкультуры они ходили кататься на лыжах по дюнам у моря — и даже сегодня в памяти остался запах лыжной смазки и та самая «магия ощущений». Другие подводят итог коротко и ясно: «Хотелось бы такую зиму каждый год!»
Ранее сообщалось, что согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первая неделя февраля в Латвии ожидается на восемь градусов холоднее нормы, вторая неделя может быть на пять градусов прохладнее среднего показателя 1991–2020 годов, а вторая половина месяца прогнозируется примерно на два градуса холоднее обычного. Таким образом, средняя температура воздуха за месяц прогнозируется на четыре градуса ниже нормы.