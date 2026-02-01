Солнечное и морозное воскресенье ожидается в Латвии
фото: Lita Millere/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Солнечное и морозное воскресенье ожидается в Латвии

Отдел новостей

LETA

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье сохранится солнечная и сухая погода, лишь изредка небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит -12...-17 градусов, на севере Курземе -8...-12 градусов.

В Риге день будет солнечным, без осадков. Преобладающий ветер будет северо-восточным от слабого до умеренного, температура поднимется до -11...-13 градусов.

Темы

Прогноз погодыКурземе

Другие сейчас читают