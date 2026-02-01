Latvijas pasts меняет правила части международных отправлений: что надо знать жителям
Государственная почтовая компания Latvijas pasts начала поэтапный отказ от услуги международных застрахованных мелких пакетов.
Как сообщили в компании, полностью услуга будет прекращена 31 декабря 2026 года, и с 2027 года страховать при международной отправке можно будет только письма с документами и обычные посылки. Отправка мелких пакетов за границу сохранится, однако без страхового покрытия и компенсации в случае утраты или повреждения.
Кому это особенно неудобно:
- продавцам на eBay, Etsy и других платформах;
- людям, которые регулярно отправляют небольшие ценные вещи за границу;
- тем, кто привык к дешевым, но защищенным почтовым отправлениям.
Отказ от услуги связан с решением Всемирного почтового союза (UPU), направленным на унификацию международных почтовых стандартов. При этом с 1 января текущего года Latvijas pasts уже прекратил оказание услуги «Standard+ sīkpaka», то есть заказных международных мелких пакетов с регистрацией и дополнительной защитой.
Ранее сообщалось, что оборот Latvijas pasts в 2024 году составил 93,743 млн евро, что на 13,4 % меньше, чем годом ранее. Компания также завершила год с убытками в размере 111 203 евро, тогда как в 2023 году работала с прибылью. Latvijas pasts является полностью государственным предприятием и обеспечивает почтовые услуги на всей территории Латвии, включая внутренние и международные отправлени