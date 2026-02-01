Latvijas pasts меняет правила части международных отправлений: что надо знать жителям

Как сообщили в компании, полностью услуга будет прекращена 31 декабря 2026 года, и с 2027 года страховать при международной отправке можно будет только письма с документами и обычные посылки. Отправка мелких пакетов за границу сохранится, однако без страхового покрытия и компенсации в случае утраты или повреждения.