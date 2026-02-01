Премьер-министр Эвика Силиня всю следующую неделю проведет в зарубежных командировках
фото: flickr.com/valstskanceleja
Эвика Силиня на неделю покидает Латвию с официальными визитами.
В Латвии

Премьер-министр Эвика Силиня всю следующую неделю проведет в зарубежных командировках

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Согласно информации, опубликованной в официальном издании Latvijas Vēstnesis, премьер-министр Эвика Силиня всю следующую неделю будет находиться в зарубежных рабочих поездках.

Визиты премьера начались уже в пятницу, 30 января. До вчерашнего дня она находилась с рабочим визитом в Хорватии. В этот период обязанности главы правительства исполняет министр внутренних дел Рихард Козловскис.

График дальнейших поездок:

  • С 1 по 5 февраля (воскресенье – четверг): рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты.
  • С 6 по 8 февраля (пятница – воскресенье): визит в Италию.

Кто заменит премьера в ее отсутствие:

  • 1 февраля, а также с 4 по 8 февраля (со следующей среды до воскресенья) обязанности премьер-министра продолжит исполнять Рихард Козловскис.
  • 2 и 3 февраля (понедельник и вторник) исполняющей обязанности главы правительства будет министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Темы

Инесе Либиня-ЭгнереLatvijas VēstnesisЭвика СилиняРихард КозловскисОбъединенные Арабские Эмираты

Другие сейчас читают