Эвика Силиня на неделю покидает Латвию с официальными визитами.
В Латвии
Сегодня 05:21
Премьер-министр Эвика Силиня всю следующую неделю проведет в зарубежных командировках
Согласно информации, опубликованной в официальном издании Latvijas Vēstnesis, премьер-министр Эвика Силиня всю следующую неделю будет находиться в зарубежных рабочих поездках.
Визиты премьера начались уже в пятницу, 30 января. До вчерашнего дня она находилась с рабочим визитом в Хорватии. В этот период обязанности главы правительства исполняет министр внутренних дел Рихард Козловскис.
График дальнейших поездок:
- С 1 по 5 февраля (воскресенье – четверг): рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты.
- С 6 по 8 февраля (пятница – воскресенье): визит в Италию.
Кто заменит премьера в ее отсутствие:
- 1 февраля, а также с 4 по 8 февраля (со следующей среды до воскресенья) обязанности премьер-министра продолжит исполнять Рихард Козловскис.
- 2 и 3 февраля (понедельник и вторник) исполняющей обязанности главы правительства будет министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.