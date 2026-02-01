Российский суд признал "ЛГБТ-пропагандой" фотографию группы Queen

Гевондян оспорил решение, ссылаясь на отсутствие состава правонарушения. В апелляционной жалобе он отметил, что фото мужчин в женской одежде не несет в себе "пропаганды ЛГБТ", а является снимком со съемок клипа на песню I Want to Break Free группы Queen, на которой изображены участники музыкального коллектива. Суд этот довод отклонил.