Стивен Сигал догадался, что его друг Владимир делает что-то не то?
Сегодня 14:23
Даже Стивен Сигал понял - что-то не так: актер продает свой двухэтажный особняк под Москвой
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный особняк, купленный некогда у бывшего депутата Госдумы и экс-главы Росгосцирка Владимира Шемякина. Об этом сообщают СМИ РФ.
Здание двухэтажное, а внутри есть и кинотеатр, и винная комната, и баня с сауной. Дом расположен на Рублево-Успенском шоссе в закрытом клубном поселке «Конус». Общая площадь — 500 «квадратов», а сам участок — 15 соток. В комплекте основной дом, гостевой дом с баней и беседка-барбекю.
В главном здании три спальни, три санузла, кабинет, гараж на два автомобиля. Гостевой дом устроен проще: сауна, душевая, санузел и спальня на втором этаже.
Стоимость особняка не раскрывается. Но ранее СМИ писали, что Сигал приобрел этот дом в 2018 году примерно за 80–100 млн рублей. По сегодняшнему курсу это 0,89 - 1,1 млн евро.
Ранее американский актер позиционировал себя как большой друг России и лично ее президента Путина.