Жителей Лудзенского края предупредили о резком росте счетов за отопление

Учитывая сложившуюся ситуацию и чтобы снизить финансовую нагрузку на клиентов LNS pakalpojumi, до 1 июля для клиентов, получающих услуги теплоснабжения, не будут применяться штрафные санкции за несвоевременную оплату счетов. Это означает, что счета можно оплачивать постепенно и в рассрочку, без начисления пеней и дополнительных комиссий в указанный период. Данный подход позволит более гибко планировать семейный бюджет, избегая разовых крупных платежей, а также сохранит непрерывность предоставления услуг при временных финансовых затруднениях.