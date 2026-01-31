Жителей Лудзенского края предупредили о резком росте счетов за отопление
"Информируем, что из-за холодных погодных условий значительно увеличится сумма счетов за отопление", - об этом сообщает предприятие LNS pakalpojumi, которое оказывает коммунальные услуги в Лудзенском крае.
Учитывая сложившуюся ситуацию и чтобы снизить финансовую нагрузку на клиентов LNS pakalpojumi, до 1 июля для клиентов, получающих услуги теплоснабжения, не будут применяться штрафные санкции за несвоевременную оплату счетов. Это означает, что счета можно оплачивать постепенно и в рассрочку, без начисления пеней и дополнительных комиссий в указанный период. Данный подход позволит более гибко планировать семейный бюджет, избегая разовых крупных платежей, а также сохранит непрерывность предоставления услуг при временных финансовых затруднениях.
Клиенты, у которых уже образовалась задолженность, могут заключить соглашение о поэтапной выплате долга. Такое соглашение фиксирует удобный график платежей, размер ежемесячных взносов и сроки их внесения, что помогает снизить нагрузку на плательщика и избегать дальнейшего увеличения задолженности.