Оранжевое предупреждение: ночью в Латвии во многих местах ожидается экстремальный холод до -30

В ночь на воскресенье осадков не ожидается, небольшая облачность будет только на западе страны. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер. Воздух остынет до -19...-24°, на севере Курземе до -10…-15°, местами в центральных и восточных районах ожидается очень сильный мороз до -25…-30°.