Объявлено оранжевое предупреждение: ночью в Латвии во многих местах ожидается экстремальный холод до -30°
В воскресенье Латвия окажется во власти экстремальных холодов: в центральных и восточных районах страны столбик термометра ночью может опуститься до суровой отметки -30°.
Из-за сильных морозов Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в части страны предупреждение оранжевого уровня. Предупреждение будет деиствовать с сегодняшнего вечера, с 19:00, и останется актуальным до воскресенья, 12:00.
В ночь на воскресенье осадков не ожидается, небольшая облачность будет только на западе страны. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер. Воздух остынет до -19...-24°, на севере Курземе до -10…-15°, местами в центральных и восточных районах ожидается очень сильный мороз до -25…-30°.
В Риге ночью будет ясная и сухая погода. Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер. Столбик термометра опустится до отметки -18...-20°, в пригороде может быть еще на градус холоднее.
Днем на большей части территории Латвии будет светить солнце, осадков не ожидается. Сохранится слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха повысится до -12...-17°, но на севере Курземе будет теплее, там -8…-12°.
В Риге день будет солнечным, без осадков. Будет преобладать слабый до умеренного северо-восточный ветер. Воздух прогреется до -11...-13°.