Под Ригой умер канадский военнослужащий из многонациональной бригады НАТО
В четверг, 29 января, недалеко от Риги умер военнослужащий, артиллерист Себастиан Халмаджиан, который был размещен в Латвии в рамках миссии Operation Reassurance и служил в возглавляемой Канадой многонациональной бригаде НАТО, сообщили Вооруженные силы Канады.
В настоящее время военная полиция Канады совместно с Государственной полицией Латвии выясняет обстоятельства случившегося. При этом представители канадской стороны подчеркивают, что инцидент носит локальный характер и не несет дополнительной угрозы безопасности остального контингента, размещенного в стране.
Себастьян Халмаджиан был родом из Гамильтона, провинция Онтарио. На родине он служил в 4-м артиллерийском полку Королевской канадской артиллерии, базирующемся в Гейттауне, Нью-Брансуик. В Латвии он входил в состав роты противовоздушной обороны многонациональной боевой группы. Для Халмаджиана, прослужившего в армии почти три года, эта заграничная командировка стала первой международной миссией в карьере.
Слова соболезнования семье и сослуживцам погибшего выразили высшие должностные лица Латвии, включая президента Эдгара Ринкевича и командующего Национальными вооруженными силами Каспара Пуданса. Министр обороны Андрис Спрудс также почтил память артиллериста, отметив, что канадские военные стоят «плечом к плечу» с Латвией, и самоотверженность Халмаджиана не будет забыта.