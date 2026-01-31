Под Ригой умер канадский военнослужащий из многонациональной бригады НАТО

Себастьян Халмаджиан был родом из Гамильтона, провинция Онтарио. На родине он служил в 4-м артиллерийском полку Королевской канадской артиллерии, базирующемся в Гейттауне, Нью-Брансуик. В Латвии он входил в состав роты противовоздушной обороны многонациональной боевой группы. Для Халмаджиана, прослужившего в армии почти три года, эта заграничная командировка стала первой международной миссией в карьере.