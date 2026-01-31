Появились первые версии трагического происшествия в Резекне: погибшие - отец и 2-летняя дочь
В квартире в Резекне обнаружены тела мужчины и его маленькой дочери. Следствие рассматривает версию трагического несчастного случая, после которого отец мог покончить с собой, сообщает "Degpunktā".
Выяснилось, что обнаруженные в одной из квартир в Резекне погибшие — это отец и его дочь, которой еще не исполнилось два года. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении программы "Degpunkta", родители девочки проживали раздельно. В момент трагедии ребенок находился под присмотром отца, в то время как мать была на работе.
Одна из рассматриваемых версий заключается в том, что в квартире, возможно, произошел несчастный случай или непредвиденная ситуация, в результате которой ребенок получил смертельные травмы. После случившегося, не сумев это пережить, мужчина, предположительно, лишил себя жизни.
Представитель Государственной полиции Юлия Юране сообщает, что в связи с трагическим происшествием начат уголовный процесс и назначены экспертизы для точного установления причин смерти обоих лиц. «Первоначальная информация не свидетельствует о причастности к преступлению других лиц», — отмечает представитель полиции. Правоохранители продолжают выяснять точные обстоятельства произошедшего.