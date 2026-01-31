Появились первые версии трагического происшествия в Резекне: погибшие - отец и 2-летняя дочь

Выяснилось, что обнаруженные в одной из квартир в Резекне погибшие — это отец и его дочь, которой еще не исполнилось два года. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении программы "Degpunkta", родители девочки проживали раздельно. В момент трагедии ребенок находился под присмотром отца, в то время как мать была на работе.