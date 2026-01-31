Иллюстративное фото.
Сегодня 09:04
Солнечно и морозно: в субботу в Латвии до -15 градусов
В субботу днем в Латвии ожидаются морозы до -10...-15 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Под влиянием антициклона на большей части территории страны днем будет светить солнце, которое лишь временами может скрываться за облаками, осадков не ожидается. Сохранится северо-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха на большей части территории страны составит -10...-15 градусов, на севере Курземе теплее - от -5 до -10 градусов.
В Риге днем будет солнечно, без осадков. Продолжит доминировать слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер, температура воздуха составит -10...-12 градусов.