Солнечно и морозно: в субботу в Латвии до -15 градусов

Под влиянием антициклона на большей части территории страны днем будет светить солнце, которое лишь временами может скрываться за облаками, осадков не ожидается. Сохранится северо-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха на большей части территории страны составит -10...-15 градусов, на севере Курземе теплее - от -5 до -10 градусов.